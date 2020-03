Bolsonaro: 'Não estou preocupado com minha popularidade, tenho missão de 4 anos'

Após ser alvo de panelaços pelo País durante vários dias seguidos e fazer um pronunciamento criticando o isolamento da população durante a pandemia do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro afirmou não estar preocupado com popularidade.



"Estou vendo aqui que estou apanhando direto. Não estou preocupado com a minha popularidade. Eu tenho uma missão de quatro anos. Se vai ser oito, a gente vai ver em 22. Deus e o povo vão decidir", disse o presidente ao deixar o Palácio da Alvorada nesta quarta-feira (25).



Bolsonaro declarou que o "caos" está "na nossa cara" e defendeu mudança na orientação de isolamento para que as pessoas possam voltar aos seus postos de trabalho e evitar um "colapso" na economia brasileira. Em linha com ele, reforçou Bolsonaro, está o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



O chefe do Executivo federal voltou a falar em comoção exagerada e "histeria" diante da pandemia. "Nós temos que tomar decisões neste momento difícil. Não é eu procurar a mídia e ter um discurso de calamidade, de histeria, como se eu fosse o pai de todos os brasileiros. Eu sou pai, entre aspas, para conduzir o destino do Brasil."