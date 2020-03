Joice Hasselmann protocola pacote para destinar recursos para combate à crise

A líder do PSL na Câmara, deputada Joice Hasselmann (SP), vai protocolar um pacote de medidas com o objetivo de remanejar recursos da União para o combate da crise da covid-19. Serão uma proposta de emenda constitucional e oito projetos de lei. As ações miram o corte de salários em 50% para todos os Poderes, fim do pagamento de penduricalhos, cartão corporativo e jetons.



O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, mostrou mais cedo que diante da necessidade de recursos para combater o avanço do coronavírus no País, deputados propõem remanejar uma série de gastos previstos neste ano que poderiam ser redirecionados para o combate à doença. As propostas sobre de onde tirar verbas passam pelo cartão corporativo do presidente Jair Bolsonaro, construção de submarino, fundo eleitoral, jetons e até pelo próprio salário dos congressistas.