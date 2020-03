Câmara de BH oficializa afastamento de Mateus Simões, e substituto é confirmado

Mateus Simões já foi substituído por Bernardo Ramos em 2018, mas momentaneamente (foto: Karoline Barreto/Câmara Municipal de Belo Horizonte) Câmara Municipal de Belo Horizonte oficializou uma mudança na relação dos parlamentares da Casa. Nesta terça-feira, o afastamento de Mateus Simões (Novo) do cargo de vereador foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM). Ele será substituído por Bernardo Ramos (Novo), alteração que também foi confirmada no documento. Em meio à pandemia do novo coronavírus, aoficializou uma mudança na relação dos parlamentares da. Nesta terça-feira, o afastamento de(Novo) do cargo de vereador foi publicado no). Ele será substituído por(Novo), alteração que também foi confirmada no documento.

O agora ex-vereador tinha pretensão de seguir na Câmara até o início de abril, mas não o fará para focar nas ações de combate ao coronavírus, que avança diariamente no Brasil, no estado e em BH. Mateus Simões também era pré-candidato à Prefeitura de BH para as eleições municipais deste ano.

Já Bernardo Ramos, médico de 41 anos, assume oficialmente um cargo público pela primeira vez. Ele já havia substituído Simões por 60 dias em 2018, quando o colega coordenou a equipe de transição do governo de Romeu Zema (Novo), eleito naquele ano como governador.

A posse de Bernardo pode acontecer em 30 dias, desde que a Casa esteja aberta. Atualmente, ela está fechada como uma das medidas de prevenção à COVID-19. Quatro vereadores (Bella Gonçalves, Dr. Nilton, Gabriel Azevedo e Nely Aquino) testaram positivo para a doença.

Mateus Simões, advogado e professor de direito, recebeu 5.522 votos para ocupar uma cadeira na Câmara. Caso o ex-parlamentar deixe a secretaria-geral durante a atual legislatura, ele pode retornar ao Legislativo mineiro.