Hospital diz não ter sido notificado sobre divulgação de exames de Bolsonaro

O Ministério da Defesa informou na manhã deste sábado (21), que o Hospital das Forças Armadas (HFA) ainda não foi notificado da ordem judicial que determinou o repasse imediato da lista de pacientes infectados pelo novo coronavírus ao governo do Distrito Federal.



"Até o momento, o Hospital das Forças Armadas (HFA) não recebeu qualquer notificação por parte da Justiça", disse o ministério, em nota. Segundo a Defesa, "todas as notificações positivas para covid-19 estão sendo informadas como preconizado".



Os exames de autoridades do governo federal, entre elas o presidente da República, Jair Bolsonaro, foram realizados no HFA, em parceria com o laboratório privado Sabin. Bolsonaro afirmou que os testes resultaram negativo para o novo coronavírus.



A reportagem do Estado pede há uma semana ao Palácio do Planalto acesso aos exames do presidente, mas não obteve resposta. Questionado pelo jornal nesta sexta-feira (19), Bolsonaro não respondeu se divulgaria o laudo completo dos exames que realizou e indicou que pode realizar outros testes se tiver recomendação médica. O presidente comparou a pandemia da covid-19, que já vitimou mais de 10 mil pessoas ao redor do mundo, a uma "gripezinha". "Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar", disse.