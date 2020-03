O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, foi diagnosticado com o novo coronavírus. A informação foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto. "O cuidado nosso terá que ser redobrado", disse Bolsonaro, usando uma máscara cirúrgica ao lado de outros ministros.