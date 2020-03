Doria e senador do PSL partem para a briga em evento em São Paulo

(foto: Reprodução/Twitter Cabo Junio Amaral) Major Olímpio (PSL-SP) e o governador de São Paulo João Doria (PSDB) se desentenderam aos berros em evento na sede do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), na manhã desta segunda, na capital paulista. Os dois quase trocaram socos, mas foram afastados por membros da equipe de ambas as partes. O senador(PSL-SP) e o governador de(PSDB) se desentenderam aos berros em evento na sede do), na manhã desta segunda, na capital paulista. Os dois quase trocaram socos, mas foram afastados por membros da equipe de ambas as partes.









Doria estava cumprindo agenda oficial com os policiais do Dope. De acordo com o senador Major Olímpio, o governador tinha convocado os policiais às 7h para fazerem imagens com ele, e, incomodados com a espera, os membros do Dope teriam acionado o parlamentar, que foi para a frente da instituição.





Segundo imagens feitas pelos participantes do evento, o governador deixou o carro oficial e decidiu entrar a pé no evento depois que o veículo foi interceptado e seguido pelo senador. “Fujão, fujão. Você não tem respeito”, gritou Coronel Tadeu.





Depois, já dentro do Dope, é possível ver o governador e o senador sendo apartados por seguranças e membros da equipe do governo paulista. “Vagabundo, vagabundo”, gritou Doria.





Por meio de nota, o governo paulista afirma que o governador João Doria "está preocupado com a saúde dos brasileiros de São Paulo. Major Olímpio deveria honrar o seu mandato e fazer o mesmo".





"Não é hora de fazer proselitismo político eleitoral. É um desrespeito ao povo de São Paulo um senador da República que vira as costas para o grave tema da saúde pública. E quer fazer campanha política, ideológica e sindical na hora errada", diz o texto.





*Estagiária sob supervisão de editora-assistente Vera Schmitz