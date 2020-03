Doria, sobre Bolsonaro: Foi participação inadequada e mau exemplo como presidente

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que lamenta "como brasileiro e como governador de São Paulo que o presidente do meu País, em um momento tão delicado, tenha dado tão mau exemplo".



"Foi uma participação inadequada e um mau exemplo como cidadão, como Chefe de Estado e Chefe da Nação", afirmou Doria durante coletiva no Palácio dos Bandeirantes.



Neste domingo, 15, o presidente Jair Bolsonaro deixou o isolamento - ao qual foi submetido por suspeitas de contaminação pelo coronavírus - para cumprimentar apoiadores e manifestantes em frente ao Palácio da Alvorada que protestavam contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal.



Ainda segundo Doria, a "prioridade do governo de São Paulo é salvar vidas".