Jurista defende que junta médica avalie sanidade mental de Bolsonaro

(foto: Alan Santos/Presidência da República)

Um dos autores do pedido de impeachment contra a ex-presidente, o juristadefendeu que opeça que o presidenteseja submetido a uma junta médica para saber se ele teria sanidade mental para o exercício do cargo.Ex-ministro dano governodisse ao jornal O Estado de S. Paulo que o presidente deve ser considerado "inimputável" por ter participado de uma manifestação no domingo, 15, contra oe o) emem plena pandemia de coronavírus."Seria o caso de submetê-lo a uma junta médica para saber onde o está o juízo dele. Opode requerer um exame de sanidade mental para o exercício da profissão.também está sujeito a medidas administrativas e eventualmente criminais. Assumir o risco de expor pessoas a contágio é crime", afirmou o jurista.O presidente ignorou a orientação de sua equipe médica e diretrizes dopara tratar a epidemia do coronavírus e participou, neste domingo,, de ato a favor do seu governo. Ele deixou o isolamento que deveria fazer por ter tido contato com pelo menosque estão infectadas.Segundo, a participação de Bolsonaro no ato fere a, que foi sancionada peloe regulamenta as ações para enfrentar a pandemia. O ex-ministro não defendeu, porém, o impeachment do presidente. "O impeachment é um processo muito doloroso", disse.