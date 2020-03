Bolsonaro diz estar 'muitíssimo bem' e que na terça fará mais um exame

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que fará um novo exame para coronavírus nesta terça-feira, 17. Conforme antecipou o jornal O Estado de S. Paulo, o chefe do Planalto terá de fazer um novo teste e a orientação é ficar em isolamento até lá. No domingo, 15, porém, Bolsonaro esteve em um ato pró-governo em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. Na semana passada, ele informou que o primeiro exame realizado resultou em negativo para a doença. Nesta segunda-feira, 16, em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente declarou estar se sentindo "muitíssimo bem."