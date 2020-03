Bolsonaro volta a atacar Congresso, e diz que há 'ataque frontal' de Maia e Alcolumbre

(foto: NORBERTO DUARTE/AFP)

O presidentemanteve o tom de conflito com o Congresso Nacional e disse, em entrevista à Rádio Bandeirantes, que não quer ser melhor do que o presidente do Senado,e nem que o da Câmara,. "Quero aprovar o que interessa ao povo".Bolsonaro concentrou os ataques a Maia, e disse que as críticas que recebeu do presidente da Câmara, principalmente após participar de atos públicos ontem em Brasília, são parte do jogo de disputa de poder. "Maia me chamando de irresponsável ontem foi um. Estou pronto para conversar com Congresso, mas está em jogo disputa de poder", afirmou. "Dá para reverter críticas a Maia, é só começar a trabalhar pelo Brasil", emendou.Para o presidente, o acordo sobre o Orçamento Impositivo que gerou uma crise entre Executivo e Legislativo colocou o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, "na parede para compromissos futuros". "Talvez Ramos se perdeu por inexperiência e honestidade", disse.