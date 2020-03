Juiz autoriza a ida de Adélio Bispo para hospital psiquiátrico de Barbacena

(foto: Divulgacao/Assessoria de Comunicacao Organizacional do 2 BPM)

O juiz, da 3.ª Vara Federal de Juiz de Fora, autorizou a ida depara o Hospital Psiquiátrico de Custódia Jorge Vaz, em, na Zona da Mata. A decisão atende pedido do juiz, da(MS), que permitiu a saída do esfaqueador do presidentede presídio de segurança máxima na capital de Mato Grosso do Sul para uma unidade a ser definida pela Justiça de Minas Gerais.Savino foi o magistrado responsável por absolver Adélio após laudo psiquiátrico apontá-lo como, ou seja, incapaz de responder pelos atos que praticou. Em sua decisão, o magistrado pontuou que ainda tem "convicção" em relação "ao perigo a que estará exposto" Adélio na nova unidade e destacou que há "possível persistência do intento em se consumar o ato delitivo, atentado contra a vida do Presidente da República"."Apesar das considerações preliminares deste juízo, não há como se opor ao requerimento da defesa para que o cumprimento da medida de segurança ocorra em hospital psiquiátrico de custódia", apontou o juiz.A transferência foi solicitada pelae teve aprovação doAs duas instituições alegam que o presídio federal de Campo Grande não dispõe de "instalações adequadas" para garantir o tratamento psiquiátrico adequado para Adélio, afirmando que sua permanência na prisão poderia agravar seu quadro de saúde.A autorização foi dada inicialmente pelo juiz Dalton Igor Conrado, da 5.ª Vara Federal de Campo Grande, que permitiu a ida de Adélio para uma unidade a ser escolhida pela Justiça mineira em até 30 dias.Segundo Savino, a(SES) foi notificada da transferência e informou que o estado dispõe de vagas no hospital psiquiátrico de Barbacena."A possibilidade de transferência da Prisão Federal de Campo Grande diretamente para o Hospital Psiquiátrico de Custódia Jorge Vaz foi comunicada pela Defensoria Pública da União ao executado, que declarou, por escrito, estar de acordo", anotou Savino.