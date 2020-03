Câmara aprova quarentena para deputados

(foto: José Cruz/Agência Brasil )

Nesta quarta-feira, 11, a mesa daaprovou um ato que determinade 14 dias a todose parlamentares que tiveram contato com pessoas contaminadas pelo"Os, servidores e demais colaboradores que estiveram em locais onde houve infecção por COVID-19, constantes na lista do MS (), serão afastados administrativamente por 14 dias a contar do regresso dessas localidades", diz o ato.Segundo a normativa, parlamentares devem comunicar ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). De acordo com funcionários do gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro, ele não foi informado sobre a necessidade de quarentena, mas realizou exames nesta quinta-feira.Ao menos um integrante da comitiva brasileira que foi aos EUA e que é funcionário da Câmara está em quarentena. O advogado Adão Paiani, da consultoria jurídica da bancada do DEM, iniciou hoje o período de 14 dias de afastamento administrativo.