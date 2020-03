Wajngarten, antes do diagnóstico de coronavírus: 'Não precisarei de abraços do Drauzio Varella'

(foto: Reprodução/Agencia Brasil) secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, Fabio Wajngarten utilizou o Twitter para ironizar o alarde da imprensa com a situação e aproveitou para alfinetar o médico Drauzio Varella. Doze horas antes de ser diagnosticado com o coronavírus, outilizou opara ironizar o alarde da imprensa com a situação e aproveitou para alfinetar o médico









Na manhã desta quinta-feira, Wajngarten testou positivo para coronavírus. De acordo com Eduardo Bolsonaro, em seu Twitter, a contraprova do secretário de Comunicação também deu positivo e ele está em quarentena.





Entre 7 e 10 deste mês, o secretário viajou ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que já foi encaminhado para fazer exames. Ele tomava café da manhã com o presidente todos os dias em uma sala reservada. Bolsonaro, aliás, faria uma viagem nesta quinta-feira (12/3) para Mossoró, no Rio Grande do Norte. A ida foi cancelada.





Além do presidente, os integrantes da comitiva que o acompanhou a Miami, nos Estados Unidos, estão sendo monitorados.

Drauzio Varella

Em vídeo postado nas redes sociais na última terça-feira (10/03), Drauzio Varella pediu desculpas à família do garoto envolvida no caso Suzy. A detenta transsexual Suzy Oliveira – personagem de reportagem do médico exibida no Fantástico de 1º de março – comoveu o país. Mas no último domingo, o site O Antagonista revelou que a detenta foi condenada por estuprar e estrangular um garoto de 9 anos.





Desde então, muitos integrantes do governo Jair Bolsonaro estão usando as redes sociais para atacar o médico.

