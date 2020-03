Secretário de Bolsonaro pode estar contaminado

Fabio Wajngarten diz que está bem e critica ''banda podre da imprensa'' (foto: Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo - 18/2/20)

Chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, Fabio Wajngarten está com suspeita de coronavírus. A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. Na última semana, Wajngarten acompanhou o presidente Jair Bolsonaro em visita a Miami, nos Estados Unidos, país que tem mais de 1 mil casos confirmados da doença e 28 mortes.





Ainda de acordo com a jornalista, o chefe da Secom foi submetido a exames clínicos ontem e os resultados devem ser entregues ainda hoje. Nas redes sociais, o secretário se pronunciou sobre a notícia, dizendo estar bem e aproveitou para atacar o médico Drauzio Varella.





“Em que pese a banda podre da imprensa já ter falado absurdos sobre a minha religião, minha família e minha empresa, agora falam da minha saúde. Mas estou bem, não precisarei de abraços do Drauzio Varella”, escreveu Wajngarten em sua conta oficial no Twitter.





A menção a Drauzio Varella se deve à repercussão de uma reportagem na qual o médico abraça uma detenta transexual. Depois disso, foi divulgado que ela cumpre pena por ter estuprado e matado uma criança de 9 anos. Em carta, a detenta disse estar “pagando por tudo” que cometeu. Drauzio também se pronunciou, pediu desculpas à família da vítima, mas disse ser médico e, não, juiz.





Ainda ontem, o presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar os efeitos da pandemia. Ele afirmou, na tarde de ontem, na entrada do Palácio do Alvorada, que “outras gripes mataram mais” do que o coronavírus. Questionado sobre quais providências tomará com a mudança de status do vírus para pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o presidente afirmou que entraria em contato com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.





“Vou ligar para o Mandetta daqui a pouco. O que eu acho, eu não sou médico, eu não sou infectologista, o que eu vi até o momento, outras gripes mataram mais do que essa”, apontou. Na terça-feira, Bolsonaro minimizou a crise econômica e afirmou que a “questão do coronavírus” não é “isso tudo que a mídia propaga”. A afirmação foi feita na Conferência Internacional em Miami, antes de embarcar de volta para o Brasil. Segundo ele, trata-se “muito mais de uma fantasia” propagada pela mídia no mundo todo.