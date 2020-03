Doria: Não cabe a um presidente da República convocar manifestações

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), defendeu a reforma tributária ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e fez críticas aos posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro em relação aos governadores. "Ele deveria defender o pacto federativo", disse. "Estive agora com Maia e sigo para um encontro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para me manifestar em apoio ao Congresso Nacional", disse Maia na Câmara dos Deputados.



"Não se pode insuflar manifestações públicas contra o Congresso Nacional. Congresso é um poder constituído pelo voto direto do povo", afirmou. "População pode e deve ter o direito de se manifestar, mas não em uma manifestação orquestrada com o sentimento partidário ideológico", afirmou.



Sobre as declarações de Bolsonaro a respeito de uma suposta fraude no primeiro turno das eleições de 2018, Doria disse que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já respondeu à questão. "Se o presidente não confia em sua própria eleição, ele que participe de outra eleição", afirmou.