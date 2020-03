Em sua conta no Twitter, o vereador Carlos Bolsonaro escreveu há pouco que o presidente Jair Bolsonaro "está sendo propositalmente isolado e blindado por imbecis com ego maior que a cara", sem especificar de quem estava falando.



"Tenho atuado como posso", observou o filho 02 no início da mensagem. "Graças a Deus e para o bem de nosso país os avanços (se) sobrepõem (a)os vis. É uma luta inglória!", acrescentou.