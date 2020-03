Termina nesta sexta-feira prazo para 630 mil eleitores mineiros cadastrarem a biometria

(foto: Wilson Dias/Agência Brasil)





Abaeté era até ontem o município com a maior percentagem de eleitores que ainda precisam fazer o recadastramento: 32,46% do eleitorado, o que dá um total de 6.123 pessoas. No Brasil, são 259 municípios que terminam o processo nesta sexta-feira.





Para fazer o cadastramento biométrico, o eleitor deve comparecer no cartório eleitoral do município em que vota com documento de identificação oficial e comprovante de endereço emitido há no máximo três meses. A carteira de trabalho não está sendo aceita.

O TRE-MG recomenda levar o título de eleitor para facilitar o processo. Os eleitores do sexo masculino maiores de 18 anos que forem tirar o primeiro título precisam apresentar o documento de dispensa do serviço militar. O atendimento nos cartórios é feito por ordem de chegada ou pode ser agendado no site do TRE ou no Disque Eleitor, no número 148.





Os 62 municípios que encerram o prazo de recadastramento biométrico hoje são o último grupo de municípios da sexta fase do projeto de biometria, que começou no primeiro semestre de 2019. Entre os 62 municípios, 23 inciaram o processo em 2015, oito em 2016, 28 em 2017 e uma em 2018.

Outros 113 municípios mineiros já encerraram o recadastramento biométrico obrigatório nessa fase. O recadastramento é feito em cidades que já faziam a biometria dos eleitores, mas o comparecimento não era obrigatório. Nas eleições de 2018, a biometria foi obrigatória em 84 municípios, com todos os 4.736.576 eleitores dessas cidades cadastrados.

Veja a lista completa dos 62 municípios:

Abaeté

Águas Formosas

Aiuruoca

Amparo da Serra

Barão de Cocais

Barra longa

Bocaiúva

Bom Jesus do Galho

Candeias

Carangola

Caratinga

Casa Grande

Conselheiro Lafaiete

Conselheiro Pena

Cordisburgo

Coroaci

Cuparaque

Dom Cavati

Dores do Indaiá

Ervália

Estrela do Indaiá

Eugenópolis

Fortuna de Minas

Governador Valadares

Guaraciaba

Ibirité

Itabira

Itabirinha

Itajubá

Itapacerica

Itumirim

Jeceaba

Juiz de Fora

Lajinha

Luminárias

Mantena

Matipó

Montes Claros

Nova Lima

Ouro Preto

Paraopeba

Passa Tempo

Patrocínio

Peçanha

Pequi

Ribeirão das Neves

Rio Pomba

Sabará

Santa Bárbara do Leste

Santa Helena de Minas

Santa Luzia

Santa Margarida

São Félix de Minas

São Gotardo

Sete Lagoas

Silveirânia

Tarumirim

Teixeiras

Tiradentes

Tocantins

Ubaporanga

Vespasiano

*Estagiário sob supervisão do editor Renato Scapolatempore

