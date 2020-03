Partido que Bolsonaro tenta criar enviou assinaturas de eleitores mortos ao TSE

Segundo a reportagem, a advogada Karina Kufa, que é tesoureira da sigla, afirmou que já pediu uma verificação interna e que, em pelo menos um desses casos, foi constatado que o apoiador assinou a lista em 26 de janeiro e morreu em 22 de fevereiro.

O Aliança precisa coletar a assinatura de 491,9 mil eleitores – que devem ter firmas reconhecidas em cartório – para ter o registro aprovado.

O Aliança pelo Brasil foi criado em novembro, partido pelo qual foi eleito em 2018. Inicialmente, a intenção do grupo político do presidente era obter o registro até este mês, a tempo de disputar as. O plano foi abandonado após dificuldades em reunir o apoio necessário.