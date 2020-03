Maia leva presidente da Câmara da Argentina para encontro com Bolsonaro

O presidente da Câmara da Argentina, Sérgio Massa, teve na tarde desta quarta-feira (4) um encontro com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto. A reunião foi promovida pelo presidente da Câmara brasileira, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que também estava presente.



O compromisso não consta na agenda oficial de Bolsonaro. Em fevereiro, o presidente da República recebeu o chanceler argentino, Felipe Solá, e demonstrou intenção de se aproximar do país vizinho, mesmo após a eleição do presidente Alberto Fernández.



Bolsonaro queria se encontrar com Fernández na posse do novo presidente uruguaio, Lacalle Pou, no fim de semana, mas o presidente argentino não pode comparecer.