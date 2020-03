Com reforma da Previdência, SP evitará aumento do déficit, diz Meirelles

O secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, comemorou a aprovação em segundo turno da reforma da Previdência do Estado. Em entrevista à GloboNews, Meirelles disse que a reforma evita "um aumento do déficit" do sistema previdenciário e colabora com a ampliação do desequilíbrio orçamentário, além de liberar recursos para investimentos em setores básicos como saúde e educação.



"Por mim, você pode se aposentar com 40 anos de idade, o problema é o governo ter que pagar por isso. E os brasileiros do Estado de São Paulo acabam pagando com falta de saúde, falta de educação e segurança pública insuficiente", disse o secretário.



Mais cedo, pelo Twitter, Meirelles parabenizou os deputados estaduais pela aprovação da reforma.



Segundo ele, os parlamentares demonstraram "sua responsabilidade e seu compromisso com o futuro de São Paulo". "As mudanças que nosso governo propôs vão trazer mais justiça ao sistema", argumentou.