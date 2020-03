Orçamento: Líder do PP diz que ideia é que PL do governo mantenha acordo feito

O Congresso segue no aguardo pelo envio do projeto do governo sobre o orçamento impositivo. Os termos do texto ainda não são conhecidos, mas a especulação entre os parlamentares é que sejam semelhantes ao acordo anterior que devolvia R$ 11 bilhões do orçamento para o Executivo.



"A especulação é que basicamente seria manter o acordo que já tinha sido feito. Com a alteração de que no acordo anterior se derrubaria o veto e nesse não. Mas vamos esperar o texto para ver", declarou o líder do PP, Arthur Lira (AL), na saída da residência oficial da Câmara, onde parlamentares se reuniram nesta terça.



Segundo o deputado, na falta de um projeto do governo, a tendência seria cancelar a sessão do Congresso. "Normalmente, a tendência seria essa (cancelar a sessão). Se não houver o encaminhamento de uma reestruturação, um realinhamento do orçamento nessa mensagem que venha nesse projeto, dificilmente vai se ter consenso para votar alguma coisa hoje", afirmou.



Para o líder do PL, Wellington Roberto (PB), caso a sessão do Congresso não ocorra hoje, a Câmara pode seguir com sua agenda de votações. "Tem outras pautas dentro da Câmara. Invés de fazer a sessão do Congresso, a gente pode fazer a sessão da Câmara normal", disse.