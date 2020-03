Congresso dá início à sessão que pode analisar vetos ao Orçamento Impositivo

(foto: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados )

O primeiro vice-presidente do, deputado(Republicanos-SP), deu início àque pode analisar osaoParlamentares ainda aguardam o envio de um novodo governo para regulamentar o tema. O acordo, segundo deputados, é que o texto seja encaminhado aoantes da análise dos vetos do presidente, o que pode definir o controle dedos recursos previstos neste ano.A promessa sobre o envio do projeto foi feita na segunda-feira, 2, por ministros ao presidente do Congresso,(DEM-AP), que repassou a informação para lideranças dae do, ainda à noite.

As bancadas do PSDB e do MDB no Senado decidiram, ambas por unanimidade, apoiar a manutenção dos vetos presidenciais ao projeto que obriga o governo a pagar todas as emendas parlamentares indicadas neste ano. O PSDB tem sete senadores e o MDB conta com 14 parlamentares, a maior bancada da Casa.

De acordo com o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), o posicionamento não depende do projeto a ser enviado pelo governo para regulamentar orçamento impositivo.

Os vetos são derrubados somente quando há no mínimo 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado. Com o crescimento da quantidade de senadores favoráveis aos vetos, a derrubada, que também depende dos deputados, fica mais difícil.