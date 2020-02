Padrinho de casamento de Flávio Bolsonaro é nomeado secretário de Esporte

(foto: Reprodução)





Além de Bolsonaro, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, assinou os atos de nomeação e exoneração. Esta foi uma das primeiras mudanças promovidas por ele desde que assumiu a pasta, há duas semanas, no lugar do deputado federal Osmar Terra (MDB-RS).

Prática esportiva

O presidentepromoveu mais uma mudança na, órgão vinculado ao, e nomeou para o posto, que já exercia o cargo em comissão de diretor do Escritório de Governança do Legado Olímpico. Marcelo édo(sem partido-RJ), um dos filhos do presidente da República.

De acordo com a página oficial da Secretaria Especial do Esporte, Marcelo assumirá a função de assessorar o Ministério da Cidadania na supervisão e coordenação da política nacional de desenvolvimento da prática esportiva. O novo secretário especial também terá o dever de garantir o desenvolvimento de políticas e incentivos para o esporte de alto rendimento.

O Bolsa Atleta, a Lei de Incentivo ao Esporte, o programa Segundo Tempo, o Forças no Esporte, a gestão do legado olímpico e controle de dopagem estão entre os projetos e atribuições mais conhecidos da pasta.