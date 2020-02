Apesar de vídeo mostrar facada, Bolsonaro diz que imagens são de 2015

Nesta quinta, Bolsonaro disse que a jornalista que assina a matéria mentiu (foto: Marcos Corrêa/PR ) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta quinta-feira (27), durante entrevista na porta do Palácio da Alvorada, em Brasília, que o vídeo que enviou a contatos no WhatsApp, e que gerou polêmica nesta semana, seria de 2015. Bolsonaro desconsiderou, porém, que o atentado que sofreu em Juiz de Fora, durante a campanha de 2018, aparece nas imagens. afirmou nesta quinta-feira (27), durante entrevista na porta do, que o vídeo que enviou a contatos no WhatsApp, e que gerou polêmica nesta semana, seria de 2015. Bolsonaro desconsiderou, porém, que o atentado que sofreu em Juiz de Fora,

Na última terça-feira, matéria do Estadão revelou que o presidente compartilhou convocação para as manifestações do próximo dia 15 de março, organizadas por movimentos de extrema direita para defender o governo e protestar contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta quinta, Bolsonaro disse que a jornalista que assina a matéria mentiu. "Tem um (vídeo) de 2015, que, por coincidência, no 15 de março houve um movimento, que foi num domingo", afirmou o presidente sem explicar a relação com o que foi divulgado. Questionado se a polêmica pode atrapalhar votações de interesse do governo no Congresso, repetiu: "Estou aguardando a Vera mostrar o vídeo dela. E não vai mostrar, né? O caráter dela...", nesse momento o presidente é interrompido por outra pergunta e não completa o raciocínio.

A gravação, em tom dramático, mostra a facada que Bolsonaro recebeu em Juiz de Fora (MG) para dizer que ele "quase morreu" para defender país e, agora, precisa que as pessoas vão às ruas para defendê-lo.

No texto que envia juntamente com o vídeo, o presidente escreveu:

"- 15 de março.

- Gen Heleno / Cap Bolsonaro

- O Brasil é nosso,

- Não dos políticos de sempre".

O vídeo, revelado com exclusividade pela jornalista Vera Magalhães, do jornal O Estado de S. Paulo, tem 1 minuto e 40 segundos e usa o Hino Nacional Brasileiro, tocado no saxofone, como trilha sonora.

"Ele foi chamado a lutar por nós. Ele comprou a briga por nós. Ele desafiou os poderosos por nós. Ele quase morreu por nós. Ele está enfrentando a esquerda corrupta e sanguinária por nós. Ele é a nossa única esperança de dias cada vez melhores. Ele precisa de nosso apoio nas ruas. Dia 15.3 vamos mostrar a força da família brasileira", diz um trecho da legenda do vídeo.

"Vamos mostrar que apoiamos Bolsonaro e rejeitamos os inimigos do Brasil. Somos sim capazes, e temos um presidente trabalhador, incansável, cristão, patriota, capaz, justo, incorruptível. Dia 15/03, todos nas ruas apoiando Bolsonaro", acrescenta a legenda, entremeado por imagens de Bolsonaro sendo esfaqueado, no hospital e depois em aparições públicas.