'Lesa democracia, lesa liberdade', reage Mariz a vídeo de Bolsonaro

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O advogado, que ostenta meio século de atuação nos tribunais, reagiu enfaticamente ao vídeo compartilhado pelo presidente, via, convocando protestos contra oe ono próximo diaEm nota divulgada nesta quinta,alerta que "incitar manifestações contra ae contra opoderá constituir crime de responsabilidade, bem como significa crime de lesa democracia e de lesa liberdade"."Trata-se de uma conduta que deve receber a mais eloquente repulsa por parte da sociedade brasileira", conclama, que não cita nominalmenteO criminalista aponta. "Repulsa não contra os autores da ideia (das manifestações), pois esses não são sequer merecedores da nossa indignação. Na realidade, é necessário um alerta à sociedade. Combater o livre exercício das funções estatais, portanto o normal funcionamento dos três Poderes é colocar-se contra o."convoca. "Assim, erguer com veemência as nossas vozes é dever de todos os cidadãos brasileiros e das entidades representativas da sociedade."Ele sugere que "os advogados brasileiros se pronunciem, individualmente e por meio de todas as suas organizações, como porta vozes permanentes dos anseios e das aspirações do povo brasileiro, tal como sempre se posicionaram ao longo de nossa história"."Incitar manifestações contra a Câmara e contra o STF poderá constituir crime de responsabilidade, bem como significa crime de lesa democracia e de lesa liberdade. Trata-se de uma conduta que deve receber a mais eloquente repulsa por parte da sociedade brasileira. Repulsa não contra os autores da ideia, pois esses não são sequer merecedores da nossa indignação. Na realidade, é necessário um alerta à sociedade. Combater o livre exercício das funções estatais, portanto o normal funcionamento dos três Poderes é colocar-se contra o Estado Democrático de Direito. Assim, erguer com veemência as nossas vozes é dever de todos os cidadãos brasileiros e das entidades representativas da sociedade. Nesse sentido, devem os advogados brasileiros se pronunciar, individualmente e por meio de todas as suas organizações, como porta vozes permanentes dos anseios e das aspirações do povo brasileiro, tal como sempre se posicionaram ao longo de nossa história."