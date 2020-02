Cid Gomes teve lesão pulmonar, toma antibióticos e não há previsão de alta

Boletim médico divulgado pelo Hospital Monte Klinikum, de Fortaleza, nesta sexta-feira, 21, afirma que o senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE) teve lesão pulmonar, perfuração do hemotórax esquerdo e pneumotórax hipertensivo. De acordo com o boletim, Cid "encontra-se em reabilitação, realizando fisioterapia respiratória e uso de antibióticos para restabelecimento da função pulmonar". Ainda segundo o relatório divulgado, "não há, portanto, previsão de alta hospitalar, tendo em vista a repercussão das lesões pulmonares".



Cid segue internado "devido a trauma torácico por arma de fogo, que ocasionou a perfuração do hemotórax esquerdo (quando há derrame de sangue na cavidade pleural), lesão pulmonar e pneumotórax hipertensivo", diz o boletim, assinado pelo médico Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho.



Nesta quarta-feira, 19, ele foi atingido por disparos de arma de fogo ao avançar com uma retroescavadeira um grupo de policias militares amotinados que realizavam bloqueio a um quartel em Sobra. (CE).