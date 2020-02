FHC chama de 'grosseria inaceitável' fala de Bolsonaro sobre morte de miliciano

(foto: Yasuyoshi Chiba/AFP)

Em uma palestra realizada na noite de terça-feira, 18, para prefeitos do interior paulista, recém filiados ao, o ex-criticou duramente as insinuações do(sem partido) de que ateria executado oEm um movimento que uniu chefes de executivo do PT ao DEM, 20 dos 27a elaborarem uma"em defesa do pacto federativo" e em solidariedade ao baiano(PT)."Foi uma grosseria inaceitável. Se você precisa tratar bem os deputados, o que dizer dos governadores. Eles representam os Estados. Não me lembro de já ter visto uma carta assinada pela maioria dos governadores contra o presidente da República. Uma coisa rara, que mostra como é rara a gravidade do ato", disse FHC.Na sexta-feira, Bolsonaro apontou Costa como responsável pela operação policial que resultou na morte de Adriano, classificada por ele como uma "provável execução sumária" para queima de arquivo. Segundo Bolsonaro, a "polícia do PT" não procurou "preservar a vida de um foragido". Em um discurso que durou mais de uma hora, FHC também disse aos novos tucanos que Bolsonaro "governa por antagonismo" e que essa não é a melhor maneira.O governador João Doria chegou ao evento durante a palestra de FHC e fez uma fala breve que também mirou Bolsonaro. "Vocês estão assistindo a palestra de um democrata que nunca desrespeitou um jornalista, que nunca mudou o tom para atacar a imprensa", disse Doria.O governador se referia às ofensas proferidas pelo presidente Jair Bolsonaro contra a repórter Patrícia Campos Mello, do jornal Folha de S.Paulo. O mandatário questionou, com insinuação de caráter sexual, a atuação dela em reportagens sobre o disparo massivo de mensagens durante a campanha eleitoral.Organizado pelo presidente estadual do PSDB, Marco Vinholi, que também é secretário estadual de Desenvolvimento Regional, o evento de ontem marcou a filiação de 8 prefeitos do interior ao partido.