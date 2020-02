PF avisa STF que ministros podem ser alvo de ataque terrorista

Em documento, presidente do STF pediu que os ministros reforcem a segurança pessoal (foto: Ed Alves/CB/D.A Press) Polícia Federal informou, ao Supremo Tribunal Federal (STF), que os ministros da Corte podem ser alvo de ataques terroristas. A informação chegou por meio do ministro Alexandre de Moraes, que conduz um inquérito contra ataques à Corte. informou, aoque os ministros dapodem ser alvo de. A informação chegou por meio do ministro, que conduz um inquérito contra ataques à









De acordo com a publicação, os agentes da PF interceptaram comunicações do grupo terrorista na deep web, camada mais profunda da internet que só é possível acessar via convite ou tendo acesso a endereços específicos.





O grupo teria se inspirado nos autores do ataque contra a escola Tasso da Silveira, de Realengo, no Rio de Janeiro. O atentado deixou 13 crianças e adolescentes mortos em abril de 2011. Nas conversas, os terorristas falam que o acesso aos ministros é simples, inclusive o acesso visual, e que haveria poucas barreiras para um atentado.