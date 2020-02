Osmar Terra: Estarei onde for mais importante para o presidente Bolsonaro

Demitido do cargo de ministro da Cidadania, Osmar Terra foi ao Twitter para agradecer ao presidente Jair Bolsonaro pela oportunidade de ter chefiado a pasta e desejou "sorte ao companheiro Onyx Lorenzoni", que deixa a Casa Civil para assumir a Cidadania.



Ele agora volta à Câmara dos Deputados, onde cumpre mandato pelo MDB do Rio Grande do Sul.



"Eu estarei onde for mais importante para o governo e para o presidente Jair Bolsonaro. Sou deputado no sexto mandato, com muito orgulho. Agradeço ter ajudado o Brasil e quero continuar ajudando onde estiver. Desejo sorte ao companheiro Onyx Lorenzoni", escreveu Osmar Terra.