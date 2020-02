'Vou cumprir nova missão com mesmo zelo e empenho', diz Onyx

Ao deixar a Casa Civil para assumir o Ministério da Cidadania, o ministro Onyx Lorenzoni chamou o presidente Jair Bolsonaro de "líder" e afirmou que, no governo, "não importa o número da camiseta" de cada integrante.



"O time Bolsonaro é humilde, é unido e é forte. Aqui, não importa o número da camiseta. O presidente me entrega hoje uma nova missão que eu vou cumprir com o mesmo zelo, a mesma dedicação e o mesmo empenho, para melhorar e transformar a vida dos brasileiros e das brasileiras", afirmou. Na legenda do vídeo, Onyx escreveu: "uma nova missão".



"Quero agradecer a todos que me acompanham junto com o presidente Jair Bolsonaro nessa luta que começou lá em 2017, ali em 13 de novembro de 2018 o presidente me deu uma missão que nós concluímos agora, por decisão do presidente", disse Onyx na gravação.



No lugar de Onyx, assumirá o general Walter Braga Netto, chefe do Estado Maior do Exército e que comandou a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018.



Onyx teve suas funções esvaziadas desde o ano passado após sofrer seguidos desgastes. Nas últimas semanas, Bolsonaro já dava sinais de que queria uma pessoa operacional, com perfil militar, para conduzir a coordenação do governo.