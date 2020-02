Comissão aprova reajuste para servidores da segurança pública em Minas Gerais

apresentada pela deputada), que estendia o mesmo reajuste para todas as outras categorias, foi rejeitada na comissão, por 5 votos a 2.



A proposta do governo de Minas é reajustar o salário dos policiais civis e militares, agentes penitenciários, bombeiros e outros cargos da segurança pública anualmente até 2022. De acordo com o texto, o reajuste será de 13% neste ano, 12% no ano que vem e mais 12% em 2022. O total acumulado será de 41,7%.

A votação do parecer favorável ao projeto na comissão foi adiada duas vezes nos últimos dias. A expectativa deque representam aé de que a votação em primeiro turno ocorra na próxima semana.