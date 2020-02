'Padrão do governo continua sendo fritar, esvaziar, desgastar e humilhar', diz Joice Hasselmann

(foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

, a deputada(PSL-SP), disse, ao comentar as trocas de ministros feitas pelo presidente, que o governo segue o mesmo padrão de "fritar, esvaziar, desgastar e humilhar aqueles que trabalharam e se dedicaram para o governo".Bolsonaro convidou opara o cargo de ministro da. Ele substituiráque deverá ser deslocado para o Ministério da Cidadania, hoje comandado porA troca ocorre após o Estado revelar a contratação pela pasta de Terra de uma empresa suspeita de ter sido usada como laranja para desviar R$ 50 milhões dos cofres públicos."Lamento o processo de fritura e esvaziamento constante que aconteceu com o Onyx", disse. "Mas lamento a postura do Onyx que tem mandato. Alguém que foi eleito pelo povo não pode se submeter a um processo de humilhação como esse. Já ficou feio há muito tempo", afirmou.Joice era uma das principais aliadas de, que comandava ae foi demitido nos primeiros seis meses do governo Bolsonaro. Além dele,, também caíram nesse mesmo período.Joice foi destituída da liderança do governo nodepois do racha que ocorreu noe que culminou com a saída de Bolsonaro da sigla.