'Marinho como ministro é decisão pessoal dele, não do PSDB', diz governador do RS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, negou nesta terça-feira, 11, que a nomeação de Rogério Marinho como ministro do Desenvolvimento Regional signifique que o PSDB passará a fazer parte do governo de Jair Bolsonaro. "Essa foi uma decisão pessoal de Marinho, e não partidária", respondeu Leite, que elogiou a atuação do ex-deputado como secretário especial de Previdência e Trabalho no Ministério da Economia. Marinho toma posse como ministro em cerimônia marcada para às 14h desta terça-feira) no Palácio do Planalto.