Anastasia confirma que vai se filiar ao PSD

Anastasia foi eleito senador de Minas Gerais em 2014







Após 15 anos no PSDB, o senador mineiro Antonio Anastasia confirmou, neste sábado, que vai deixar a legenda para se filiar ao PSD. O anúncio foi feito por meio de uma postagem no Facebook no fim da manhã.















“Em todo esse período de 15 anos tive a melhor acolhida no partido. Assim, só posso agradecer aos líderes e filiados ao PSDB por essa jornada que ora se encerra. A todos o meu permanente respeito e consideração”, disse.





Anastasia entende que a vida partidária é “dinâmica”. “Novos desafios surgem e decidi após receber o convite do PSD aceitá-lo, motivado também por minha conhecida proximidade política com seus quadros e dirigentes. De toda forma, reafirmo minha posição política de equilíbrio e serenidade, conhecida por todos, na busca sempre de uma posição de centro para o progresso e o desenvolvimento nacional com justiça social”, pontuou.