Após passar por exames, Bolsonaro deixa o Hospital das Forças Armadas

Bolsonaro entrou andando, acompanhado por segurança (foto: Mariane Silva/Esp. CB/D.A Press) presidente Jair Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA), localizado entre o Sudoeste e o Cruzeiro, em Brasília, no começo da noite desta quinta-feira (30/1). De acordo com uma fonte ouvida pela reportagem, o chefe do Executivo foi levado para o oitavo andar da unidade de saúde, onde fica a ala de cirurgia. (HFA), localizado entre o Sudoeste e o Cruzeiro, em Brasília, no começo da noite desta quinta-feira (30/1). De acordo com uma fonte ouvida pela reportagem, o

Bolsonaro entrou andando, acompanhado por seguranças. O oitavo andar foi esvaziado para que o presidente recebesse atendimento. De acordo com informações obtidas pelo Correio, o presidente passou por exames. O Planalto não informou o motivo da visita ao hospital até a última atualização desta reportagem.

A avaliação foi de que era melhor passar por exames no HFA, sob acompanhamento do cardiologista Ricardo Peixoto Camarinha. O presidente deixou o HFA às 20h26. Não há agenda oficial para esta sexta-feira (31/1). Segundo informações apuradas pela reportagem, o presidente reclamou durante o voo de volta de Minas Gerais, onde sobrevoou áreas atingidas pelas chuvas, de dores na barriga. Ao retornar ao Palácio do Planalto, chegou a ser atendido por um médico. O presidente deixou o HFA às 20h26. Não há agenda oficial para esta sexta-feira (31/1).

No mês passado, o presidente esteve no hospital para realizar exames de rotina. Ele mantém a saúde sempre em monitoramento desde que foi vítima de uma facada durante a campanha eleitoral, em setembro de 2018. Na ocasião, ele foi atingido no abdômen por Adélio Bispo, que está preso por conta do crime.