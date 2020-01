Bolsonaro dá entrada no Hospital das Forças Armadas nesta quinta

IS

Bolsonaro entrou andando, acompanhado por seguranças (foto: Mariane Silva/Esp. CB/D.A Press) presidente Jair Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA), no Cruzeiro, em Brasília, no começo da noite desta quinta-feira (30). De acordo com uma fonte, ouvida pela reportagem, o chefe do Executivo foi levado para o oitavo andar da unidade de saúde, onde fica a ala de cirurgia.

No mês passado, o presidente foi até o hospital para realizar exames de rotina. Ele mantém a saúde sempre em monitoramento desde que foi vítima de uma facada durante a campanha eleitoral, em 2018. Na ocasião, ele foi atingido no abdômen por Adélio Bispo, que está preso por conta do crime.