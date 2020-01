Partido Novo fará prévia para definir candidato à Prefeitura de Belo Horizonte

Mateus Simões e Rodrigo Paiva disputarão quem será o candidato para o Executivo de BH (foto: Reprodução/Twitter Mateus Simões) Partido Novo definirá o candidato para a Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais deste ano por meio de prévia interna. Dois nomes aparecem como pré-candidatos, aprovados no processo seletivo da legenda para disputar o cargo no Executivo municipal: Mateus Simões e Rodrigo Paiva. definirá o candidato para anas eleições municipais deste ano por meio de prévia interna. Dois nomes aparecem como pré-candidatos, aprovados no processo seletivo da legenda para disputar o cargo nomunicipal:

“Vai ter votação interna no partido, debates. Os detalhes vão ser divulgados pelo partido nos próximos dias. Vamos convidar o belo-horizontino, filiado do Novo, para que possa escolher quem é capaz de mudar a cidade de Belo Horizonte, porque o Novo está disposto a isso, a mudar a cidade, fazendo com que você, que paga imposto, que vive e trabalha aqui, volte a importar nas decisões que impactam na sua vida todos os dias”, publicou Mateus Simões nessa segunda-feira, nas redes sociais, após a confirmação das prévias.

Já Rodrigo Paiva é empresário e presidente da Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge). Ele foi candidato ao Senado Federal em 2018, mas acabou derrotado, terminando a corrida eleitoral em quinto lugar, com 1.342.645 votos (7,61%).

“A comissão partidária acontece em julho, achamos tarde, e combinamos de fazer essa prévia, essa primária, e isso será realizado pelos filiados. Temos que prestigiar eles. Estou muito satisfeito, fico feliz, prestigiado, e mais ainda de ter garantido o direito dos filiados. Batemos o martelo sobre isso ontem (segunda-feira) inspirado no sistema dos Estados Unidos, devemos três ou dois debates, ainda será definido”, afirmou Rodrigo Paiva, ao Estado de Minas.

O Novo ainda não divulgou detalhes nem datas de possíveis debates das prévias, que devem ser abertos ao público. O primeiro turno das eleições municipais de 2020 acontecerá em 4 de outubro, com o segundo marcado para o dia 25 do mesmo mês.

Até o momento, já disseram estar na disputa o atual prefeito Alexandre Kalil (PSD), o deputado estadual João Vítor Xavier (Cidadania), a secretária-adjunta de Estado de Planejamento e Gestão Luisa Barreto (PSDB), a ex-candidata ao Senado Federal Duda Salabert (PDT) e o deputado federal André Janones (Avante). Outros nomes figuram como possibilidades, mas ainda não sinalizaram de forma definitiva, como são os casos dos deputados estaduais Bruno Engler (PSL, mas que deve migrar para o Aliança Pelo Brasil assim que possível) e Mauro Tramonte (PRB) e do deputado federal Igor Timo (Podemos).