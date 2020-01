'Vai ser o segundo Dia do Fico', diz Moro a rádio sobre permanência no governo

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que conversou com o presidente da República Jair Bolsonaro sobre a permanência no governo e que a questão foi pacificada na sexta-feira, 24. Em entrevista nesta segunda-feira à rádio Jovem Pan, no programa Pânico, Moro afirmou que continua no governo e brincou com a cobrança para permanecer no ministério: "vai ser o segundo Dia do Fico".



Para reforçar a afirmativa de que continua no primeiro escalão do governo Bolsonaro, Moro, que está cumprindo agenda em São Paulo, como a entrevista ao programa, disse que embarcará em breve para Brasília.



À Jovem Pan, o ministro ainda comentou a melhora nos números da segurança pública. "Os números (de homicídios e roubos a cargas) caíram, mas eram muito ruins", afirmou Moro. "As coisas estão melhorando, mas os números remanescentes são muito altos. Até ter uma percepção melhor, vai levar um pouco mais".