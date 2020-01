Bolsonaro alega responder processo que não existe para evitar imprensa

O presidenteevitou falar com a imprensa na saída do Palácio da Alvorada nesta quarta-feira (22/1), sob a justificativa de que a(ANJ) o acusa de ser agressivo com os profissionais de comunicação. Ainda de acordo com chefe do executivo, a organização o teria processado. "Eu quero falar com vocês, mas a Associação Nacional do Jornalismo diz que, quando eu falo, eu agrido vocês. Então, como sou uma pessoa da paz, não vou dar entrevista, ok? Manda tirar o processo, que eu volto a conversar", disse Bolsonaro.O presidente, no entanto, parece ter cometido. O primeiro, com relação à entidade que denunciou a agressões. Pertence à- e não à ANJ - o levantamento de que, dos 208registrados em 2019, o mandatário foi responsável por 121. Ou seja,O segundo engano diz respeito ao processo mencionado. A, embora admita que esteja se articulando para tal, ao lado de outras instituições. Outras organizações consultadas pela reportagem, ligadas ao jornalismo e/ou a jornalistas, também afirmam nunca ter entrado com ações contra o presidente.O Correio solitou ainda que o Palácio do Planalto identificasse o referido processo, mas, até a publicação desta matéria, não obteve resposta.