Regina Duarte desembarca 'de corpo e alma' nesta quarta-feira em Brasília

(foto: Estevam Avelar/TV Globo)

Regina Duarte assumir a Secretaria Especial de Cultura foi recebida com otimismo por representantes da classe artística, após a grave crise que culminou na demissão do dramaturgo Roberto Alvim. A atriz desembarca nesta quarta-feira (22/1) em Brasília para conhecer a estrutura do órgão, antes de responder ao convite do presidente Jair Bolsonaro. Embora ainda não tenha batido o martelo, ela afirmou, nas redes sociais, estar “de corpo e alma com esse governo” e prometeu dar o melhor de si para a causa do setor. A artista também disse que “as relações precisam passar pelo noivado” para evitar o risco de “dar com os burros n’água”.



SAIBA MAIS 06:00 - 24/08/2011 'Sou chamada de fascista', diz Regina Duarte sobre apoio a Bolsonaro

16:38 - 21/01/2020 Famosos apoiam Regina Duarte após anúncio de 'noivado' com governo Bolsonaro

09:56 - 21/01/2020 PSDB cumprimenta Regina Duarte e ironiza: 'Se fosse com o PT, seria José de Abreu' Alvim, exonerado do cargo na sexta-feira, após a repercussão do vídeo que ele publicou, no qual parafraseava o ideólogo nazista Joseph Goebbels. Caso aceite o convite de Bolsonaro, ela terá a missão de pacificar a relação entre a Secretaria Especial de Cultura — órgão abalado por seguidas crises — e a classe artística. A possibilidade deassumir afoi recebida com otimismo por representantes da classe artística, após a grave crise que culminou na demissão do dramaturgo Roberto Alvim. A atriz desembarca nestaem Brasília para conhecer a estrutura do órgão, antes de responder ao convite do presidente. Embora ainda não tenha batido o martelo, ela afirmou, nas redes sociais, estar “de corpo e alma com esse governo” e prometeu dar o melhor de si para a causa do setor. A artista também disse que “as relações precisam passar pelo noivado” para evitar o risco de “dar com os burros n’água”.Regina Duarte foi convidada para substituir, exonerado do cargo na sexta-feira, após a repercussão doque ele publicou, no qualCaso aceite o convite de Bolsonaro, ela terá a missão de pacificar a relação entre a Secretaria Especial de Cultura — órgão abalado por seguidas crises — e a classe artística.









As publicações da artista receberam comentários elogiosos dos internautas, incluindo a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, os atores Ary Fontoura e Thiago Rodrigues, o apresentador Márcio Garcia e as atrizes Beth Goulart e Maitê Proença. “Dentro do cenário sinistro que tivemos até agora, vc é o melhor dos mundos!! Torço por vc à frente da Cultura de nosso país. Vai com tudo querida!”, escreveu Maitê Proença.





Perseguição

A Secretaria Especial de Cultura é acusada, por representantes do setor, de cometer atos de perseguição e de censura contra artistas e produções culturais. “Eu me sinto desprotegido como produtor de cultura, diante da violência com que se tem tratado a Cultura no país”, disse à reportagem o cineasta Cacá Diegues. “Espero que a Regina Duarte aceite o convite e faça um bom trabalho, principalmente com liberdade para os artistas. Não a conheço bem, nem sua ideologia, não sou seu amigo, mas tenho certeza de que ela é muito melhor do que o Alvim.”





Diegues não quis falar em nome da classe artística, mas disse que, para seu trabalho como cineasta, o mais importante é ter “liberdade e as condições de produzir”. Ele também elogiou os projetos desenvolvidos pela Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo (SPcine), da prefeitura da capital paulista. Entre as ações está o Circuito Cineclubista, desenvolvido em 16 espaços da cidade, sempre com sessões gratuitas seguidas de debate.





A diretora-presidente da SPcine, a também cineasta Laís Bodansky, afirmou que “o mais importante para o setor do audiovisual é a continuidade das políticas públicas, já que se trata de uma das mais importantes ramos da indústria brasileira e contribui fortemente para o Produto Interno Bruto”. Segundo ela, “qualquer interrupção representa um verdadeiro desmonte de conquistas de anos”.





Expectativa

O ator e comediante da Rede Globo Welder Rodrigues, que iniciou a carreira em Brasília como integrante do grupo Os Melhores do Mundo, destacou que “pior do que está não dá para ficar”, referindo-se às sucessivas crises na Cultura. “Espero que a Regina Duarte faça um bom trabalho, principalmente porque sabe que os colegas dela não são vagabundos. Espero que o governo deixe de ver o artista e a imprensa como inimigos”, ressaltou.





Já o produtor teatral Eduardo Barata, afirmou que, embora não concorde com o perfil conservador da atriz, tem esperança de que ela faça um bom trabalho. “A Regina Duarte é do nosso meio, tem 50 anos de carreira, defende a liberdade de expressão e, no passado, participou da campanha das Diretas Já e pela abertura política no país”, argumentou. “Espero também que o governo compreenda a cultura não como um partido político, mas como o petróleo do novo século, que representa, no país, 2,74% do PIB e emprega, direta e indiretamente, 6 milhões de pessoas.”