Regina Duarte diz que ficará 'olho no olho' com Bolsonaro

Jair Bolsonaro e Regina Duarte vão se encontrar nesta tarde no Rio de Janeiro (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A atriz, convidada pelo presidentea assumir a, enviou no início da tare desta segunda-feira, 20, mensagem em umaconfirmando que foi chamada a conversar "olho no olho" hoje, feriado de São Sebastião, com o político noSem antecipar se vai aceitar ou não o convite, feito após a demissão, na semana passada, do ex-secretário e dramaturgo Roberto Alvim, que usou trechos de um discurso do nazista, a atriz usou expressões de agradecimento e afirmou que de tudo quer "tirar uma lição, um aprendizado. "E Vambora!", exclamou ao final da mensagem.Bolsonaro cumpre agenda nesta segunda no Rio de Janeiro. Mais cedo esteve com o prefeito do Rio,, e depois almoçou no 1º, no Centro do Rio. Após o almoço o presidente seguiu para a, do Aeroporto Santos Dumont, onde vai se encontrar com a atriz.Segue abaixo a mensagem na íntegra:"Sou cristã. Católica. O feriado de hoje no Rio é dedicado a São Sebastião. Nada acontece por acaso. Olha só, querido seguidor, que dia importante pra ter sido chamada ao Rio pra uma conversado nosso. Olha quanta simbologia contém a vida deste homem santo. Tenho sido - e quero continuar sendo - GRATA à VIDA por tudo que ela me apresenta. De tudo quero tirar uma lição, um aprendizado. E vambora! Com muito amor no coração!"