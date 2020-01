Bolsonaro: 'Quem sabe exportando mais peixe sobra mais carne para a gente'

Bolsonaro disse que os funcionários do órgão tinham recebido um treinamento de como exportar para China (foto: José Cruz/Agência Brasil ) presidente Jair Bolsonaro defendeu, na noite desta quinta-feira (16/1), mais investimentos em pescado para exportações. Em live transmitida no Facebook, ao lado do presidente, o secretário da Pesca, Jorge Seif Jr., disse que os funcionários do órgão tinham recebido um treinamento de como exportar para China. , na noite desta quinta-feira (16/1), mais. Em live transmitida no Facebook, ao lado do presidente, o secretário da Pesca, Jorge Seif Jr., disse que os funcionários do órgão tinham recebido um treinamento de como exportar para China.

De acordo com o secretário da Pesca, além de querer aumentar as exportações de peixes, o governo também pretende que as escolas adotem o alimento nas refeições. "Os governadores já foram oficiados que têm todo o apoio do governo federal. O Brasil está engordando muito, é o segundo país mais gordo, e a resolução disso passa pela alimentação saudável", justificou.

Jorge Seif Jr. disse ainda que pretende entrar para o Guinness Book com o festival de tilápia que vai promover em 29 de julho. "Será a maior distribuição de peixe."