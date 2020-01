Em 'bandejão' após reunião com Bolsonaro, Moro não fala sobre juiz de garantias

O ministro Sérgio Moro almoçou no "bandejão" do Palácio do Planalto (foto: Sérgio Lima/AFP)

da Justiça e Segurança Pública,, almoçou no "" do, nesta quinta-feira, 16, após reunião com o presidente. O ministro afirmou que tratou de "assuntos do governo" com o presidente. Ele não respondeu a perguntas feitas por jornalistas, por exemplo, sobre a criação do"A comida daqui é boa, gente", disse Moro. Ele almoçou na mesma mesa de, assessor especial da Presidência e irmão do ministro da Educação,O ministro pagou a sua conta e deixou oacompanhando de seguranças. O preço do quilo da comida é de R$ 34,45 com churrasco e R$ 30,33 reais sem churrasco.Em abril de 2019, Bolsonaro almoçou no mesmo restaurante, quando chegou a levar uma equipe de filmagem. O presidente também já foi "flagrado" comendo em um "bandejão" em, na, quando participava doOutro integrante do alto escalão do governo que já almoçou no restaurante do Planalto foi o general, no seu primeiro dia à frente da