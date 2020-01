Bolsonaro diz não haver problemas sobre Davos, aço e EUA

Antes de viajar para o Guarujá (SP), na manhã desta quinta-feira, 9, o presidente Jair Bolsonaro buscou reforçar a ideia de que está tudo "bem" com o Brasil, que segue "defendendo sua Constituição". Ele não quis responder questionamentos de jornalistas e afirmou que a imprensa terá notícias suas do litoral paulista, onde ficará até a próxima terça-feira, 14, acompanhado da filha, Laura.



"Está tudo resolvido, pessoal. Sem problema (sobre) Davos, sem problema do aço, sem problemas (com os) Estados Unidos. Brasil está bem, defendendo a sua Constituição", disse ao deixar o Palácio da Alvorada a caminho da base aérea.



Na quarta-feira, 8, o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, confirmou que Bolsonaro desistiu de ir ao Fórum Econômico de Davos, na Suíça, por levar em consideração aspectos econômicos, políticos e de segurança.



Bolsonaro também citou os EUA porque tem sido questionado por sua postura diante da crise entre o país e o Irã. Na quarta-feira, ele divulgou um vídeo no qual aparecia assistindo ao discurso do presidente americano, Donald Trump, em mais um gesto de apoio.



No final do ano passado, Bolsonaro informou que os Estados Unidos desistiram de sobretaxar o aço e o alumínio brasileiros. A decisão dos EUA de sobretaxar o aço brasileiro havia colocado em dúvida a força da aliança entre Bolsonaro e Trump.