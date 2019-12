Zema promulga prorrogação de Lei 100 até o fim de seu mandato

Governador de Minas Gerais informou sobre a aprovação da promulgação da Lei 100 em sua conta do Twitter nesta terça-feira (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Projeto que beneficia servidores da Lei 100:



Promulguei hoje a Lei Complementar que trata da licença para o tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do STF, no que diz respeito à Lei 100, uma reivindicação justa da categoria! %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) December 31, 2019

O governador(Novo) conseguiu aprovar projeto que prorroga até o fim do seu mandato a vigência máxima da licença médica para os efetivados na educação pelaque ainda são mantidos no estado, depois da derrubada da legislação pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Para isso, enviou no mês passado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais () um projeto de lei complementar que tramitou juntamente com a proposição feita pela deputada estadual(PT), por terem pontos semelhantes, e foi aprovado.