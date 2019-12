Veja as principais mudanças que o governo quer implementar para servidores

(foto: Breno Fortes/CB/D.A Press)

Depois da aprovação da nova Previdência, um dos principais desafios do governo para controlar as despesas públicas será fazer a reforma administrativa. A expectativa era de que o texto fosse enviado ao Congresso ainda neste ano, mas o Executivo não o entregou, ficando a missão, portanto, para 2020.





Entre os motivos para a demora está a pressão dospara barrar mudanças que alterem significativamente suas atribuições e benefícios. O presidentechegou a dizer que a matéria ainda não tinha sido enviada porque a equipe econômica estava aparando as “arestas”.Relatório doapontou que, em 2019, 44% dos servidores receberam mais de R$ 10 mil por mês; 22%, mais de R$ 15 mil; e 11%, mais de R$ 20 mil. Em 20 anos, o número decresceu cerca de 84%, passando de 6,26 milhões para 11,5 milhões, enquanto, no período, o aumento da população foi de cerca de 30%.O governo federal emprega cerca de 12% do total dos servidores do país, mas é responsável por mais que o dobro (25%) do gasto total com opúblico. O Banco Mundial estimou que, se fossem reduzidos todos os salários iniciais a, no máximo, R$ 5 mil mensais e esticado o tempo para chegar ao fim da carreira, seria possível economizar R$ 104 bilhões até 2030. Reduzir os atuais salários iniciais em 10% teria impacto financeiro imediato de R$ 26,35 bilhões no período.A intenção do governo é tentar fazer o dever de casa, por meio da reforma administrativa, com redistribuição dee flexibilização do, por meio de desvinculação, desobrigação e desindexação de gastos (proposta apelidada de “plano DDD”).Entre as metas doestão corte da quantidade de carreiras (de 117, com mais de 2 mil cargos, para 20 ou 30), revisão dos critérios de estabilidade dos atuais funcionários, fim da estabilidade e salários menores para futuros servidores (de funções operacionais mais simples) e criação da carreira de funcionário temporário e sem, uma espécie de. O novo servidor deverá ser efetivado após dois anos, se cumprir critérios de bom desempenho — e a regra valeria também para juízes, procuradores e promotores.