Divinópolis doa terreno ao estado em troca de viaduto

Com obras paradas desde 2015, viaduto ligaria Centro Industrial de Divinópolis a estrada de acesso a Carmo do Cajuru (foto: Amanda Quintiliano/Divulgação ) vereadores de Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas, aprovaram a doação de três terrenos do município para o governo do estado, avaliados em aproximadamente R$ 3,7 milhões. Em contrapartida, o governo estadual será responsável por concluir as obras do viaduto na região do Complexo da Ferradura.



construção está parada desde 2015, conforme mostrou reportagem do Estado de Minas. Sem as alças que ligarão o Centro Industrial, no Bairro Icaraí até AMG-345 – estrada de acesso da Carmo do Cajuru, o viaduto, até o momento, leva nada a lugar nenhum. Osna Região Centro-Oeste de Minas, aprovaram ado município para o, avaliados em aproximadamente R$ 3,7 milhões. Em contrapartida, o governo estadual será responsável por concluirna região do Complexo da Ferradura.Iniciadas em 2013, adesde 2015, conforme mostrou reportagem do. Sem as alças que ligarão o Centro Industrial, no Bairro Icaraí até AMG-345 – estrada de acesso da Carmo do Cajuru, o viaduto, até o momento, leva nada a lugar nenhum.



Com a doação dos três terrenos que juntos somam 31,6 mil metros quadrados, o estado terá que assumir a execução do convênio que prevê 800 metros de extensão de infraestrutura rodoviária e o viaduto de 150 metros sobre a Ferrovia Centro Atlântica. Ele terá que repassar R$ 800 mil aos cofres do município para a obra em questão, além de outros R$ 2,2 milhões para construção do trevo de acesso ao aterro sanitário.



Também serão firmados novos convênios, um deles com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER) para pintura estratigráfica do trecho; outro para construção/reparos da galeria pluvial da Avenida JK, no Bairro Padre Libério; e para pavimentação da Rua Maria Pinto no Jardim das Oliveiras.



A assessoria de comunicação da prefeitura informou que os R$ 800 mil já foram repassados pelo estado para a conclusão do encabeçamento. A licitação deverá ser feita no início de 2020, quando deverão ser liberados os R$ 2,2 milhões restantes para o trevo na AMG-345 de acesso ao aterro sanitário e viaduto.

A obra

Com a proposta de encurtar em 30 quilômetros o percurso para escoamento da produção do Centro Industrial Coronel Jovelino Rabelo, as obras do viaduto tiveram início em 2013. Na época foi firmado contrato com a Lamar Engenharia, no valor de R$ 7,2 milhões. A paralisação ocorreu em 2015 quando os repasses por parte do estado foram suspensos.



O empreendimento é considerado fundamental para fomentar a atração de empresas para a região conhecida como Complexo da Ferradura. Quase quatro anos desde o início da construção, já saíram dos cofres públicos cerca R$ 5,2 milhões e serão necessários mais R$ 2 milhões para o encabeçamento do viaduto. O valor pago, até o momento, é referente a parte da ponte já levantada e ao asfaltamento de 2,6 quilômetros da rodovia DVL-120.



O anel viário ligará, bairros da região nordeste, como: Icaraí, Candidés, São Caetano, Lagoa dos Mandarins, Floramar, São Simão e outros bairros da Região Sudeste, como: Santa Lúcia, Padre Eustáquio, Dona Rosa e Santa Rosa.

Terrenos

Os três terrenos doados ao estado ficam no Bairro Lagoa dos Mandarins. Eles serão utilizados dentro do projeto de duplicação da MG-050 no trecho de acesso ao Bairro Icaraí, na entrada da cidade de quem vem do sentido Belo Horizonte.



“A própria duplicação justificaria a doação, porque ela irá melhorar o fluxo do trânsito para as empresas do Centro Industrial. Mas a transação entre o município e o estado foi melhor ainda, pois incluiu essas contrapartidas”, destacou o vereador Josafá Anderson (Cidadania). (Amanda Quintiliano, especial para o EM)