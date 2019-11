Maia sobre 2ª instância: 'Crime maior seria desrespeitar a Constituição'

O artigo 5°, em discussão na CCJ, diz claramente que 'ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória' (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press) Ao chegar à Casa, nesta segunda-feira (11/11), ele afirmou que existem outras formas de “chegar ao resultado que se quer”. Mudar o artigo 5° da Constituição para possibilitar prisão em segunda instância, na visão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), não é o melhor caminho para resolver as insatisfações sobre o assunto.

“Espero só que a Câmara não caminhe para descaracterizar cláusula pétrea”, disse. O assunto está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta segunda. Os deputados do colegiado discutem uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que possibilita a prisão após julgamento em segunda instância, entendimento contrário ao do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na última sexta-feira (8/11).

Maia defende que o problema da demora nas condenações seja resolvido por outros projetos, que buscam mudar, por exemplo, os artigos 102 e 105 da Constituição. O primeiro trata das competências do Supremo Tribunal Federal (STF) e o segundo, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). “Existem outros caminhos para se tentar chegar ao resultado que se quer, que é acabar com a morosidade do Judiciário, para que as pessoas não usem atrasos em benefício daqueles que cometem crimes”, afirmou.

Ele foi claro ao citar os dispositivos sobre os quais a discussão seria mais proveitosa. “Acho que tem caminhos por lei, caminhos por outros artigos, o 102, o 105”, pontuou o presidente da Câmara. Os projetos, para ele, são “boas ideias” e “não vão contra a Constituição brasileira”. “Leis que, inclusive, já estão tramitando. Mantemos, assim, o respeito à Constituição”, completou.

O artigo 5°, em discussão na CCJ, diz claramente que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” — ou seja, até que não haja mais possibilidade de recurso à decisão dos tribunais. O entendimento do STF, ratificado na última sexta-feira, se baseou nessa premissa.

A decisão do Supremo possibilitou a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já na sexta-feira, o que gerou reações de deputados que se opõem ao petista. Foi o que motivou o presidente da CCJ, Felipe Francischini (PSL-PR), a convocar a sessão no colegiado em uma segunda-feira, dia em que a maioria dos deputados não costuma estar na Casa.