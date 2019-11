Cresce mobilização para o impeachment de Gilmar Mendes

(foto: FATIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADAO CONTEUDO ) Jair Bolsonaro e líderes do movimento Brasil Conservador organizam uma manifestação para o próximo domingo (17), para pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, pressionando para que o presidente do Senado, David Alcolumbre (DEM), dê andamento ao processo. A hashtag #ImpeachmentGilmarMendes chegou a ser a mais comentada no Twitter na tarde desta segunda-feira. Apoiadores do presidentee líderes do movimentoorganizam uma manifestação para o próximo domingo (17), para pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, pressionando para que o presidente do Senado,, dê andamento ao processo. A hashtagchegou a ser a mais comentada no Twitter na tarde desta segunda-feira.









O jurista Modesto Carvalhosa já elaborou um pedido de afastamento do ministro, que agora se encontra na mesa do senador David Alcolumbre. Além de Modesto, o líder do movimento Brasil Conservador, Mauricio Costa, usou sua conta do Twitter para afirmar que já está em Brasília para fazer lobby para a derrubada do ministro.





“Já estou em Brasília pelo MBC, semana intensa e decisiva, em apoio às PECs 410 na Câmara e 5 no Senado + pressão total dentro do Congresso para o #impeachmentGilmarMendes! Finalizaremos com uma mega manifestação em todo o Brasil, com a união de movimentos conservadores. Orem!”, publicou Maurico.

Já estou em Brasília pelo MBC, semana intensa e decisiva, em apoio às PECs 410 na Câmara e 05 no Senado pressão total dentro do Congresso para o #ImpeachmentGilmarMendes! Finalizaremos com uma mega manifestação em todo o Brasil, com a união de movimentos conservadores. Orem! %uD83D%uDE4F %u2014 Maurício Costa (@OMauricioCosta) November 11, 2019

*A estagiária está sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz