Doria: saída temporária de Lula da cadeia não anula os crimes que cometeu

'O Brasil quer justiça', disse Doria (foto: Valter Campanato/Agência Brasil )

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), chamou a saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da cadeia em Curitiba de "temporária" e afirmou que ela "não anula os crimes que cometeu"."Meu apoio a uma mudança constitucional para condenados em segunda instância serem presos e cumprirem integralmente suas penas", acrescentou o tucano. "O Brasil quer justiça."O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, Felipe Francischini (PSL-PR), pautou para segunda-feira, 11, o início da análise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 410/2018, de autoria do deputado Alex Manente (Cidadania-SP), que alteraria a Carta para prever que ninguém será considerado culpado até a confirmação de sentença em grau de recurso, ou seja, em segunda instância.Lula deixou a superintendência da Polícia Federal (PF) na capital paranaense às 17h42 (de Brasília) desta sexta-feira, 8, após assinar alvará de soltura expedido como resultado da decisão, ontem, do Supremo Tribunal Federal (STF) que reverteu a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância.